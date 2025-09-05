Мне повезло быть его женщиной: Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Армани

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк почтила память легенды мира моды Джорджо Армани, который накануне умер в возрасте 91 год.

Модель Ирина Шейк и модельер Джорджо Армани
Фото: Инстаграм Ирины Шейк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Ирина Шейк и модельер Джорджо Армани

Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях фото, на которых она предстала в костюмах, созданных легендарным итальянским кутюрье.

Дату кончины модельера она назвала очень грустным днём. Шейк отметила, что гений моды отличался добрым характером.

"Мне так повезло работать с тобой и быть женщиной Армани столько десятилетий. Спасибо, что научили меня элегантности и стилю…Спасибо большое, Маэстро Джорджио", — написала Ирина в социальных сетях.

Ранее Ксения Собчак отметила, что в работах Джорджо Армани был узнаваемый ДНК. Она рассказала, что при знакомстве модельер ей показался интеллигентным человеком с сильной энергетикой.

Уточнения

Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани, итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934[…], Пьяченца, Эмилия-Романья — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
