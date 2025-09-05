Сверхъестественные способности Шнурова: как он узнал о смерти Армани

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров сам поразился тому, что ему удалось заранее почувствовать смерть модельера Джорджо Армани.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Шнурова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Шнуров

Сергей Шнуров в очередной раз подтвердил наличие у себя сверхъестественных способностей.

Певец презентовал новый клип группы "Ленинград" о мире высокой моды именно в день смерти легендарного кутюрье Джорджо Армани.

Артист признался, что заметил за собой необычный дар ещё несколько лет назад.

"Я стал чувствовать вибрации Вселенной после автомобильной аварии, которая была со мной в 2018 году. Это абсолютно не зависит от моих желаний", — цитирует слова звезды "СтарХит".

По его словам образы, которые приходят ему в голову, позже становятся реальностью.

Шнуров поведал, что поднял на уши всю свою команду, чтобы именно в день кончины Армани опубликовать клип на песню "Бешеный фэшн". Он с удивлением потом узнал, что в день премьеры скончался великий кутюрье.

Уточнения

Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани, итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934[…], Пьяченца, Эмилия-Романья — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

