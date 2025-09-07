Загадка Мэрилин Монро: раскрываем её реальный размер одежды и сравниваем с современностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Образ американской модели и актрисы Мэрилин Монро продолжает вызывать интерес и обсуждения даже спустя десятилетия после её смерти. Эта женщина стала символом сексуальности и красоты в середине XX века, а её фигура вызывала восхищение у многих. Тем не менее вопрос о том, соответствовала ли она современным стандартам привлекательности, остаётся открытым. Чтобы разобраться в этом, стоит взглянуть на её реальные размеры одежды.

Мэрилин Монро
Фото: doctormacro.com by Sam Shaw, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мэрилин Монро

Хотя карьера Мэрилин была короткой из-за ранней смерти, её наследие живёт в фильмах и многочисленных фотографиях. Специалисты продолжают анализировать эти материалы, чтобы выяснить, какой же размер одежды был у этой иконы.

Существует мнение, что Монро носила 14-й размер, что согласно современным обозначениям соответствует 52—54 или L/XL. Это утверждение стало предметом споров, особенно после комментариев актрисы Элизабет Хёрли, которая посетила выставку её платьев и назвала Монро толстой. Однако стоит отметить, что размерные сетки 1950-х годов значительно отличаются от современных. Например, "нулевой" размер сегодня соответствует 10-му по старым стандартам, что подразумевает, что Мэрилин могла носить вещи 42—44 размера.

Как сообщает The Voice, сохранившиеся данные из модельного агентства Blue Book, с которым Монро подписала контракт в 19 лет, показывают, что у неё были практически идеальные параметры: 90-60-90 при росте 166 см и весе около 53 кг. Интересно, что в агентстве её размер обозначили как 12-й.

Несмотря на колебания веса в разные периоды жизни, в отчётах о её параметрах фигурируют те же данные в 53 кг. Современные исследователи, изучающие жизнь и карьеру Монро, склоняются к мнению, что она могла бы носить размеры 8—10 (M). Это открывает интересную дискуссию о том, как менялись представления о красоте и привлекательности на протяжении десятилетий. В то время как Мэрилин Монро была символом сексуальности и идеала женской фигуры в 1950-х годах, современные стандарты красоты часто акцентируют внимание на худобе и стройности, что может создавать искажённое восприятие женского тела.

Важным аспектом является то, что фигура Монро с её округлыми формами и выраженной талией была отражением времени, когда женщины стремились к образу "песочных часов". И хотя этот идеал и не соответствует современным представлениям о плоском животе и узких бёдрах, он всё же вызывает ностальгию и восхищение у многих.

Уточнения

Мэ́рилин Монро́ (англ. Marilyn Monroe американское произношение: [ˈmærəlɪn mənˈroʊ]; при рождении — Но́рма Джин Мо́ртенсон (англ. Norma Jeane Mortenson), при крещении — Но́рма Джин Бе́йкер (англ. Norma Jeane Baker); 1 июня 1926, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 4 августа 1962, Брентвуд, Калифорния, США) — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

