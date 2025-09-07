Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди

Жизнь Розмари Кеннеди, старшей сестры президента Джона Ф. Кеннеди, представляет собой трагическую и малоизвестную страницу в истории знаменитого клана. Несмотря на то что семья Кеннеди была известна своими политическими достижениями и влиянием, судьба Розмари оказалась в тени. Её история полна страданий и непонимания.

Фото: jfklibrary.org by Angus McBean, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Розмари Кеннеди

Розмари родилась в семье Джозефа и Роуз Кеннеди и изначально выглядела здоровым ребёнком, однако с течением времени стало очевидно, что она отстаёт в развитии от своих братьев и сестёр. У девочки возникали проблемы с речью, а также проявлялись вспышки агрессии, что вызывало беспокойство у родителей. Врачи предположили, что причиной этих трудностей могла стать родовая травма, вызванная некомпетентными действиями медперсонала во время родов.

Как пишет The Voice, семья пыталась помочь Розмари, обращаясь к различным специалистам и пробуя разные методы лечения. Девочка посещала специализированные школы, но её поведение оставалось проблемным, из-за чего Розмари часто исключали. С каждым годом разочарование Джозефа Кеннеди нарастало, что в конечном счете привело его к решению о проведении лоботомии — операции, которая должна была "исправить" её поведение.

В 1941 году, когда Розмари исполнилось 23 года, ей была проведена лоботомия, которая навсегда изменила её жизнь. Процедура, проводимая известным нейрохирургом, оставила её недееспособной: она потеряла способность говорить и передвигаться, а её когнитивные функции значительно ухудшились. Розмари поместили в психиатрическую больницу, а затем перевели в учреждение для людей с

ограниченными возможностями, где она провела долгие годы вдали от семьи и общества. Это решение её отца стало не только трагедией для Розмари, но и тёмным пятном на репутации всей семьи, которую он так старательно строил.

Семья Кеннеди, известная своими политическими амбициями, предпочитала скрывать правду о Розмари. В то время как её братья и сёстры достигали успеха в карьере и жизни, Розмари оставалась в тени. Всё её существование стало табу. Даже когда Джон Кеннеди, старший брат Розмари, начал свою политическую карьеру, её отсутствие на публике объяснялось тем, что она выбрала уединение, хотя на самом деле она была изолирована от мира не по собственной воле.

С течением времени, несмотря на жестокую реальность, в которой оказалась Розмари, её жизнь всё же претерпела некоторые изменения. После смерти Джозефа Кеннеди в 1969 году её сестра Юнис, осознав необходимость вернуть Розмари в семью, начала активно бороться за права людей с ограниченными возможностями. Это стало поворотным моментом в жизни Розмари, которая наконец смогла увидеть своих близких и провести с ними остаток жизни. Она умерла на 86-м году жизни от старости.

Уточнения

Ро́уз Мари́ «Розмари» Ке́ннеди (англ. Rose Marie "Rosemary" Kennedy [ˈɹoʊz mə.ˈɹiː ˈɹoʊzˌmɛɹi ˈkɛnədi]; 13 сентября 1918, Бруклайн, Массачусетс — 7 января 2005, Форт-Аткинсон, Висконсин) — третий ребёнок и первая дочь Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд; старшая из сестёр 35-го президента США, Джона Кеннеди.

