Неожиданное лакомство: это блюдо вовсе не диетическое, но Клаудия Шиффер ест его постоянно

Шоу-бизнес

Вопреки распространённому мнению о том, что модели постоянно ограничивают себя в еде, Клаудия Шиффер, похоже, никогда не отказывала себе во вкусных блюдах. Её детство было наполнено любимым лакомством — пастой болоньезе, которой девочку кормили ежедневно.

Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Как сообщает The Voice, будучи ребёнком, Клаудия очень мало ела, что крайне беспокоило её мать. Тогда врач посоветовал готовить девочке спагетти болоньезе, которое приходилось ей по душе. Интересно, что блюдо остается любимым у модели и сегодня. Она готовит его с органическими помидорами, говяжьим фаршем, луком, чесноком, красным вином и добавляет немного кетчупа.

Страсть к пасте сопровождала Шиффер и в период её звездной карьеры. Особенно ей запомнился ужин от Valentino в Италии, где она наслаждалась спагетти аль помодоро, считая их райской едой.

После замужества в списке кулинарных предпочтений Клаудии появилось новое блюдо — бутербродная паста "Мармайт". Сначала её необычный солоноватый вкус показался ей странным, но со временем она распробовала этот продукт и теперь с удовольствием ест тосты с маслом и тонким слоем "Мармайта".

Тем не менее Клаудия придерживается определённых правил питания. Уже много лет она ест три-четыре раза в день, следя за тем, чтобы суточная калорийность не превышала 1200 калорий. Газированные напитки, жареная пища и фастфуд исключены из её рациона. Послабления модель позволяет себе только по праздникам, наслаждаясь органическим шоколадом и печеньем.

Уточнения

Кла́удия Мари́я Ши́ффер (нем. Claudia Maria Schiffer; род. 25 августа 1970, Райнберг, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкая супермодель, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
