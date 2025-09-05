Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Необычные правила воспитания от Собчак: сыну нельзя иметь телефон до 12 лет

Ксения Собчак объяснила, почему запретила восьмилетнему сыну Платону иметь свой собственный смартфон.

Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак в беседе с Викторией Портфолио рассказала, что принципиально не хочет покупать сыну Платону телефон до 12-летнего возраста. Для связи телефон есть у гувернёра, который всегда сопровождает ребёнка.

Платон на отдыхе попросил маму сказать своему другу, что у него есть современный айфон, просто он забыл его дома. Ксения подыграла ребёнку, чтобы он не чувствовал себя обделённым.

Потом, по словам Ксении, ребёнок стал читать с приятелем. Оказалось, что Платон читает гораздо лучше, чем окружающие его сверстники. Это восхитило взрослых.

Собчак объяснила сыну, что наличие крутого телефона — не повод для гордости. Гораздо ценнее его умения и навыки.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как хитростью заставила сына надеть костюм на школьную линейку. Мальчик собирался пойти на 1 сентября в пижаме или шортах.

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
