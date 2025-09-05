Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ужинали вместе: Собчак рассказала, как Джорджо Армани относился к женщинам

Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала деятельность умершего Джорджо Армани подлинным портным искусством.

Журналистка Ксения Собчак и модельер Джорджо Армани
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак и модельер Джорджо Армани

Ксения Собчак отметила, что смерть кутюрье Джорджо Армани — это большая утрата для мира моды.

"Очень уважала и ценила то, что делал Джорджо, потому что это был уникальный стиль, тот самый пресловутый ДНК, которому он не изменял в течение всей жизни", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак опубликовала совместное фото с легендой модной индустрии. Она познакомилась с модельером в дни Миланской недели моды, когда он посещал Москву.

"Мы ужинали, говорили о моде и жизни, и в моей памяти он навсегда останется интеллигентным, спокойным человеком с сильнейшей энергетикой", — высказалась Ксения.

Она отметила, что в работах Армани не было сиюминутной вирусности. По изделиям она сразу понимала, что имеет дело с высокой модой.

Отметила Ксения и то, что Джорджо очень уважал женщин. Это почтение он перенял у своей матери.

Джорджо Армани умер в возрасте 91 год в окружении родных и близких людей.

Уточнения

Джо́рджо Арма́ни (иногда также — Джорджио Армани, итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934[…], Пьяченца, Эмилия-Романья — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
