Дмитрий Нагиев в гневе: актёра оскорбило звание инфоцыгана

0:54
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Нагиев не согласен с тем, что его новую деятельность назвали инфоцыганством.

Актёр Дмитрий Нагиев
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Нагиева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев обиделся на то, что его стали называть инфоцыганом. Звезда сериала "Физрук" рассказал, что свои курсы в ОАЭ он ведёт себе в убыток с учётом огромных трат на аренду помещения в Дубае.

58-летний актёр собрал группу из 20 человек, которые платят ему за обучение около 400 тысяч рублей.

Нагиев подчеркнул, что не собирает стадионы, а просто хочет поделиться с публикой накопленным опытом.

Дмитрий назвал себя патриотом и подсчитал размер своих будущих пенсионных выплат.

"Пенсия у меня косарей двадцать будет", — приводит слова звезды "КП".

Ранее кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за съёмочный день.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
