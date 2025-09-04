Дмитрий Нагиев в гневе: актёра оскорбило звание инфоцыгана

Актёр Дмитрий Нагиев не согласен с тем, что его новую деятельность назвали инфоцыганством.

Дмитрий Нагиев обиделся на то, что его стали называть инфоцыганом. Звезда сериала "Физрук" рассказал, что свои курсы в ОАЭ он ведёт себе в убыток с учётом огромных трат на аренду помещения в Дубае.

58-летний актёр собрал группу из 20 человек, которые платят ему за обучение около 400 тысяч рублей.

Нагиев подчеркнул, что не собирает стадионы, а просто хочет поделиться с публикой накопленным опытом.

Дмитрий назвал себя патриотом и подсчитал размер своих будущих пенсионных выплат.

"Пенсия у меня косарей двадцать будет", — приводит слова звезды "КП".

Ранее кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за съёмочный день.

