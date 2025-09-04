Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллиардер Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров порассуждали по поводу тяжёлой судьбы славянских народов.

Прощание со старцем
Прощание со старцем

Илон Маск заинтересовался происхождением слова раб. Он выяснил, что английское слово a slave берёт своё начало от названия славян, этнической группы из Восточной Европы.

Павел Дуров подтвердил эту теорию.

"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб")", — написал Дуров в ответ Маску.

Павел объяснил американскому миллионеру, что западные европейцы в Средние века обращали в рабство славян.

"Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", — отметил Дуров.

Ранее Павел Дуров раскрыл три жизненных совета отца-долгожителя.

Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
