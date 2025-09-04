Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами

Миллиардер Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров порассуждали по поводу тяжёлой судьбы славянских народов.

Илон Маск заинтересовался происхождением слова раб. Он выяснил, что английское слово a slave берёт своё начало от названия славян, этнической группы из Восточной Европы.

Павел Дуров подтвердил эту теорию.

"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб")", — написал Дуров в ответ Маску.

Павел объяснил американскому миллионеру, что западные европейцы в Средние века обращали в рабство славян.

"Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", — отметил Дуров.

