Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами

Миллиардер Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров порассуждали по поводу тяжёлой судьбы славянских народов.
Илон Маск заинтересовался происхождением слова раб. Он выяснил, что английское слово a slave берёт своё начало от названия славян, этнической группы из Восточной Европы.
Павел Дуров подтвердил эту теорию.
"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб")", — написал Дуров в ответ Маску.
Павел объяснил американскому миллионеру, что западные европейцы в Средние века обращали в рабство славян.
"Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", — отметил Дуров.
Уточнения
Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства.
