Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве

В центре скандала оказалась Диана Бичарова, вдова известного актёра Вячеслава Гришечкина. Её личная жизнь стала предметом бурных обсуждений после обвинений в неверности. В преддверии свадьбы с актёром Сергеем Рублёвым в эфире программы "Прямой эфир" разгорелся настоящий пожар страстей.

24-летняя молодая мама Анна, которая стала гостьей программы, заявила, что её муж Андрей проводит слишком много времени в компании Бичаровой. По словам Анны, Диана, будучи подругой её свекрови, постепенно внедрилась в их семью, осыпая подарками и приглашениями. Анна уверена, что между её мужем и Дианой не просто дружба, а корыстный интерес со стороны последней.

"Какая дружба, если ему 24, а ей — 37. Я знаю, что Диана использует богатых мужчин, чтобы они покупали ей всё и обеспечивали!" — заявила женщина.

В качестве доказательства Анна предоставила видеозапись, на которой Диана и Андрей обнимаются, держатся за руки и целуются. Сама Бичарова отрицает романтическую связь, утверждая, что это всего лишь дружеские поцелуи. Она подчеркнула, что у неё недавно состоялась помолвка и подобные обвинения могут навредить её отношениям с будущим мужем.

В студии появился и сам жених Дианы Сергей Рублёв. Сначала он с теплотой отзывался о своей невесте, но его мнение резко изменилось после просмотра компрометирующего видео. Дальнейшее развитие событий осталось за кадром, но очевидно, что предстоящая свадьба оказалась под угрозой.

Вячесла́в Ге́рманович Гри́шечкин (28 июня 1962, Сочи, Краснодарский край — 15 сентября 2023, Одинцово, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и театральный педагог; заслуженный артист Российской Федерации (1994).

