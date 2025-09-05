После пяти месяцев хорошего отношения: Анна Заворотнюк ошеломлена странным поступком няни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк поделилась в личном блоге неожиданной историей, связанной с уходом за её маленьким сыном. Как оказалось, няня из Филиппин, которая помогала Анне с ребёнком в течение пяти месяцев, внезапно исчезла.

Пряничный домик и машинка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пряничный домик и машинка

По словам Анны, перед выходным она выплатила няне зарплату и вручила ей щедрые подарки. Женщина уехала в хорошем настроении, но затем перестала выходить на связь. Первое время Анна беспокоилась, думая, что с няней могло что-то случиться.

Позже няня объяснила своё отсутствие болезнью, но вскоре стало ясно, что она просто больше не хочет работать у Заворотнюк.

"Для меня до сих пор загадка, почему так произошло. Мы с мужем действительно хорошо к ней относились. Это был мой первый опыт с няней, и теперь я думаю, может, я была слишком мягкой? Слишком много подарков, поблажек, доверия. Может, стоило быть строже?" — заявила Анна.

Уточнения

Ня́ня устар. ма́мка — профессия человека, в обязанности которого входит уход за чужими детьми на постоянной основе (в отличие от бебиситтеров).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
