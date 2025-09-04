Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову

0:54
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм рассказала о серьёзной травме головы своего шестилетнего внука.

Певица Наталья Штурм с внуком
Фото: Инстаграм Натальи Штурм by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Наталья Штурм с внуком

Внуку Натальи Штурм Даниэлю, который пошёл в этом году в первый класс, понадобилась срочная медицинская помощь.

Исполнительница хита "Школьный роман" опубликовала в социальных сетях фото мальчика с окровавленной головой.

Ребёнка отправили в медицинское учреждение, где ему оказали экстренную помощь. В больнице также провели диагностику состояния ребёнка.

"Нашему Даниэлю мальчик пробил камнем голову, кинув булыжник из кустов. Он был весь в крови", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Штурм объяснила, что рану мальчику обработали, пришлось её зашивать, так как "пробоина" составила 2 сантиметра.

Ранее Наталья Штурм рассказала, сколько денег потратила, чтобы собрать внука к школе.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
