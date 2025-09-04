Нам такое не надо: Успенская внезапно прогнала жениха дочери и объяснила свой поступок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская пресекла романтические отношения своей 35-летней дочери Татьяны Плаксиной, выгнав из дома её избранника Никиту. Об этом артистка откровенно рассказала в интервью изданию StartHit.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Недавно Татьяна поделилась радостной новостью о новых отношениях и планах на будущее с Никитой, однако, как выяснилось, выбор дочери не пришёлся по вкусу звёздной матери. Любовь Залмановна объяснила своё решение тем, что молодой человек, по её мнению, не соответствует уровню Татьяны.

"Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на её уровень, ни на её интеллект, ничего. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала "до свидания" и просто показала ему на дверь", — объяснила певица.

Успенская считает, что Никита оказывал негативное влияние на Татьяну. В период их отношений дочь перестала уделять внимание творчеству и интеллектуальной стороне жизни.

"Она просто немножко расслабилась и не думала ни о чём, а я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Нам такое не надо. Замуж мы не спешим, мы хотим найти хорошего, достойного человека, благородного, образованного, который знает толк в музыке, в литературе, в искусстве", — высказалась Успенская.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
