Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Органайзеры-спасители: гениальные решения для хранения вещей в малогабаритной квартире
32-й эпизод страсти Килауэа: вулкан взбудоражил Гавайи зрелищным столбом
Загадочный ингредиент: почему сотни китайцев ежегодно едут в болгарскую деревню за этим продуктом
Не защитите сад осенью — весной рискуете потерять все плодовые деревья и молодые саженцы
Промедление сегодня — диагноз завтра: опасная привычка миллионов превращает болезни в смертельные
Паспорт российский, а душа китайская: как новые правила меняют автопром
Пушистый друг больше не приходит в кровать: 5 признаков того, что питомец вас разлюбил
Дикое желание быть арестованной побудило молодую девушку изрезать в Луврском музее картину… — писала газета Новое время 5 сентября 1907 года
Горящие закаты и белый песок: куда теперь можно улететь напрямую из Москвы

Раскрыто будущее Крида после скандального выступления — стоит ли певцу бояться за гонорары

1:45
Шоу-бизнес

Недавний концерт певца Егора Крида в Москве вызвал широкий резонанс и разделил общественность. Выступление, заявленное как мероприятие для аудитории 12+, оказалось предметом критики из-за номеров с откровенными элементами. Речь идет о танцах у пилона и поцелуем рэпера с девушкой в вызывающем наряде. Звёзды, общественные деятели и часть поклонников Крида выразили недовольство, обвинив его в неуместности подобного контента на концерте, где присутствовали дети.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, поделившись своим взглядом на возможные последствия для карьеры Крида. Он отметил поляризацию мнений в шоу-бизнесе: одни поддерживают Крида, другие — критикуют.

Говоря о влиянии скандала на гонорары артиста, продюсер выразил осторожный оптимизм. По его мнению, если у Крида сильная команда и поддержка, он сможет преодолеть возникшие трудности. Дворцов также отметил, что популярность Крида, особенно среди молодёжи, может сыграть ему на руку. Он предположил, что артист продолжит выступать, в том числе и на мероприятиях, ориентированных на детскую аудиторию, поскольку многие заказчики могут проигнорировать произошедшее.

"Отразится ли скандал на его гонорарах? Возможно, но не точно. Но если у него хорошая "крыша" и команда, то они выйдут из этой ситуации победителями", — подчеркнул Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Продюсер также упомянул о внушительных гонорарах Крида, которые варьируются от 1,8 до 3,5 млн рублей за одно выступление.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Вкус, который невозможно забыть: суп с сушёными грибами согревает лучше пледа
Паралич и потеря речи: солистка Города 312 откровенно рассказала о борьбе за жизнь после инсульта
Секрет блеска машины — правильный порядок, а не дорогая химия: главная ошибка при мойке, которая портит результат
Гениальное использование картофельных очисток: чистая духовка обеспечена
Правила использования кератиновых масок, чтобы волосы не пострадали
На грани фантастики: аэропорт Дубая меняет правила пассажирского досмотра
Журова раскрыла секрет: как Россия готовится триумфально вернуться на Олимпиаду-2028
Пять книг о кишечнике, которые объяснят, какие продукты бодрят, а какие крадут силы
Если не знать этих секретов, кабачки в банках быстро потеряют вкус и хруст, превратившись кашу
Закулисные страсти: Татьяна Арнтгольц заговорила о минусах брака с коллегой Марком Богатырёвым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.