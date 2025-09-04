Раскрыто будущее Крида после скандального выступления — стоит ли певцу бояться за гонорары

Недавний концерт певца Егора Крида в Москве вызвал широкий резонанс и разделил общественность. Выступление, заявленное как мероприятие для аудитории 12+, оказалось предметом критики из-за номеров с откровенными элементами. Речь идет о танцах у пилона и поцелуем рэпера с девушкой в вызывающем наряде. Звёзды, общественные деятели и часть поклонников Крида выразили недовольство, обвинив его в неуместности подобного контента на концерте, где присутствовали дети.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, поделившись своим взглядом на возможные последствия для карьеры Крида. Он отметил поляризацию мнений в шоу-бизнесе: одни поддерживают Крида, другие — критикуют.

Говоря о влиянии скандала на гонорары артиста, продюсер выразил осторожный оптимизм. По его мнению, если у Крида сильная команда и поддержка, он сможет преодолеть возникшие трудности. Дворцов также отметил, что популярность Крида, особенно среди молодёжи, может сыграть ему на руку. Он предположил, что артист продолжит выступать, в том числе и на мероприятиях, ориентированных на детскую аудиторию, поскольку многие заказчики могут проигнорировать произошедшее.

"Отразится ли скандал на его гонорарах? Возможно, но не точно. Но если у него хорошая "крыша" и команда, то они выйдут из этой ситуации победителями", — подчеркнул Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Продюсер также упомянул о внушительных гонорарах Крида, которые варьируются от 1,8 до 3,5 млн рублей за одно выступление.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

