Закулисные страсти: Татьяна Арнтгольц заговорила о минусах брака с коллегой Марком Богатырёвым

1:26
Шоу-бизнес

Актёры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв уже пять лет вместе, и, как это часто бывает в творческих семьях, их отношения имеют свои особенности. В интервью для WomanHit Татьяна раскатала о некоторых трудностях, с которыми сталкиваются супруги, работающие в одной сфере.

Татьяна Арнтгольц
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Арнтгольц

Одной из главных проблем, по словам актрисы, является нехватка времени для совместного проведения досуга. Из-за разницы в графиках работы им не всегда удаётся быть вместе.

"Я, к сожалению, пока попала всего лишь на пару премьер у Марка", — посетовала Татьяна.

Чтобы избежать постоянного расхождения в расписаниях, пара старается находить компромиссы. Татьяна рассказала, что делит своё время: полмесяца она свободна, полмесяца занята. Актриса считает, что именно женщина должна проявлять гибкость и искать решения в таких ситуациях.

"Потому что она держит дом. Мужчина всё-таки больше про добычу, а женщина — про очаг", — сказала придерживающаяся традиционных взглядов Татьяна.

Несмотря на эти трудности, Арнтгольц счастлива в браке. Она отмечает, что им комфортно вместе. Пара наслаждается как совместной работой, так и отдыхом.

"Просто вместе в кайф: и отдыхать, и работать, и находиться дома. И нет дёргания, если мы далеко друг от друга", — заключила звезда.

Уточнения

Татья́на Альбе́ртовна Арнтго́льц (род. 18 марта 1982, Калининград) — российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
