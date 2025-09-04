Обмануть возраст: Мария Погребняк раскрыла способы выглядеть на 15 лет моложе

Блогер Мария Погребняк рассказала, как ей удаётся обманывать свой возраст и выглядеть моложе почти на 15 лет.

Мария Погребняк похвасталась тем, что находится в прекрасной физической форме. Её отличное здоровье подтверждено медицинскими анализами.

"Возраст моего организма 22 года! Очень низкий уровень старения! Я пью витамины, колю пептиды, делаю капельницы!" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Многодетная мать отметила, что консультируется с медиками только после сдачи всех анализов.

Блогер также иногда прибегает к услугам пластических хирургов. Кроме того, она правильно питается и строго следит за своим рационом.

