Обмануть возраст: Мария Погребняк раскрыла способы выглядеть на 15 лет моложе

Блогер Мария Погребняк рассказала, как ей удаётся обманывать свой возраст и выглядеть моложе почти на 15 лет.
Мария Погребняк похвасталась тем, что находится в прекрасной физической форме. Её отличное здоровье подтверждено медицинскими анализами.
"Возраст моего организма 22 года! Очень низкий уровень старения! Я пью витамины, колю пептиды, делаю капельницы!" — написала Мария в своём Telegram-канале.
Многодетная мать отметила, что консультируется с медиками только после сдачи всех анализов.
Блогер также иногда прибегает к услугам пластических хирургов. Кроме того, она правильно питается и строго следит за своим рационом.
Ранее Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 в свои 39.
Уточнения
Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.