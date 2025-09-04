Это породнило меня с Пушкиным: Дибров нашёл неожиданную связь с поэтом после скандального развода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Телеведущий Дмитрий Дибров признал, что ему не удалось избежать пополнения списка рогоносцев.

Дмитрий Дибров с триумфом вернулся на Первый канал и порассуждал о супружеской неверности. Он откровенно поговорил на щекотливую тему, которая напрямую коснулась его самого.

По словам шоумена, он нашёл утешение в том, что даже сам Александр Пушкин испытывал подобное. 

"Меня наконец породнило с Александром Сергеевичем. Мы оба предводители Ордена рогоносцев", — сказал Дибров в шоу "Подкаст.Лаб".

Напомним, что поведение Диброва после известия об измене жены Полины Дибровой с миллиардером Романом Товстиком удивило публику. Телеведущий не стал устраивать публичных разборок и со смирением принял уход жены к другому.

Ранее Дмитрий Дибров высказался о своей прислуге. Звезду ТВ после этого обвинили в царских замашках.

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Ведущий шоу «Сессия» на «VK Видео» (с 8 июня 2023 по 2 мая 2024). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
