Бедная девочка: Штурм заявила о необычном бизнесе дочери Даны Борисовой

Певица Наталья Штурм рассказала о шокирующем источнике дохода дочери телеведущей Даны Борисовой, благодаря которому девушка якобы с 13 лет оплачивает свое обучение.
Наталья Штурм опубликовала в социальных сетях переписку с неким Денисом, из которой она узнала о необычном "бизнесе" 17-летней наследницы Даны Борисовой Полины Аксёновой.
"По слухам, Полина вынуждена с 13 лет торговать своим нижним бельем, чтобы заработать себе на образование", — написала Штурм в социальных сетях.
Информатор заявляет, что Полина так подрабатывает уже пять лет.
"Ох бедная девочка!" — гласит текст в диалоге в переписке.
Инсайдер также пишет, что и сама Дана не прочь таким образом получать деньги.
При этом никакого подтверждения этой информации Штурм не предоставляет.
Ранее дочь Борисовой обвинила мать в том, что она мешает её карьере на телевидении.
Уточнения
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
