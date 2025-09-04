Бедная девочка: Штурм заявила о необычном бизнесе дочери Даны Борисовой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Певица Наталья Штурм рассказала о шокирующем источнике дохода дочери телеведущей Даны Борисовой, благодаря которому девушка якобы с 13 лет оплачивает свое обучение.

Наталья Штурм опубликовала в социальных сетях переписку с неким Денисом, из которой она узнала о необычном "бизнесе" 17-летней наследницы Даны Борисовой Полины Аксёновой.

"По слухам, Полина вынуждена с 13 лет торговать своим нижним бельем, чтобы заработать себе на образование", — написала Штурм в социальных сетях.

Информатор заявляет, что Полина так подрабатывает уже пять лет.

"Ох бедная девочка!" — гласит текст в диалоге в переписке. 

Инсайдер также пишет, что и сама Дана не прочь таким образом получать деньги.

При этом никакого подтверждения этой информации Штурм не предоставляет.

Ранее дочь Борисовой обвинила мать в том, что она мешает её карьере на телевидении.

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
