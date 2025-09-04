Не буду участвовать в этом цирке: дочь Майкла Джексона возмущена биографическим фильмом об отце

Дочь американского короля поп-музыки Майкла Джексона, певица и актриса Пэрис Джексон объяснила, почему ей не понравился фильм на основе биографии её знаменитого отца.

Пэрис Джексон упрекнула создателей фильма в недостоверном изложении фактов и неправдоподобном сценарии. Наследница легендарного артиста рассказала, что внесла кучу правок в материал и отправила его авторам фильма, однако они никак не отреагировали на её замечания.

"Фильм сняли для фанатов моего отца, которые до сих пор живут в фантазиях. Там много откровенной лжи", — возмутилась наследница Джексона в социальных сетях.

Пэрис отметила, что из-за того, что ее помощь отвергли, она больше не собирается участвовать в этом "цирке".

