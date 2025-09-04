Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туризм в США под ударом: что спасают американскую туристическую отрасль
Октябрьский бонус для 80-летних пенсионеров: начислят 10 тыс. рублей
Куда на самом деле идут деньги: сборную Узбекистана по боксу разоблачили в Казахстане
Один ингредиент превращает обычный шоколад в магию и заставляет забыть об осенней тоске
Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами
Один дом, сотни историй: Севастьянов оставил Екатеринбургу дворец, окутанный мифами
Белая паутина мандарина: то, что мы счищали всю жизнь, оказалось полезнее мякоти
Самый ленивый способ размножить крыжовник: работает даже у тех, кто забывает поливать
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы

Не буду участвовать в этом цирке: дочь Майкла Джексона возмущена биографическим фильмом об отце

0:57
Шоу-бизнес

Дочь американского короля поп-музыки Майкла Джексона, певица и актриса Пэрис Джексон объяснила, почему ей не понравился фильм на основе биографии её знаменитого отца.

Певец Майкл Джексон
Фото: Фан-аккаунт Майкла Джексона ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Майкл Джексон

Пэрис Джексон упрекнула создателей фильма в недостоверном изложении фактов и неправдоподобном сценарии. Наследница легендарного артиста рассказала, что внесла кучу правок в материал и отправила его авторам фильма, однако они никак не отреагировали на её замечания.

"Фильм сняли для фанатов моего отца, которые до сих пор живут в фантазиях. Там много откровенной лжи", — возмутилась наследница Джексона в социальных сетях.

Пэрис отметила, что из-за того, что ее помощь отвергли, она больше не собирается участвовать в этом "цирке".

Ранее старший сын Майкла Джексона объявил о помолвке.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния[…]) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Новости спорта
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Последние материалы
Туризм в США под ударом: что спасают американскую туристическую отрасль
Октябрьский бонус для 80-летних пенсионеров: начислят 10 тыс. рублей
Куда на самом деле идут деньги: сборную Узбекистана по боксу разоблачили в Казахстане
Один ингредиент превращает обычный шоколад в магию и заставляет забыть об осенней тоске
Раб — это славянин? Павел Дуров напомнил Илону Маску о порабощении славян европейцами
Один дом, сотни историй: Севастьянов оставил Екатеринбургу дворец, окутанный мифами
Белая паутина мандарина: то, что мы счищали всю жизнь, оказалось полезнее мякоти
Самый ленивый способ размножить крыжовник: работает даже у тех, кто забывает поливать
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Практичность вместо понтов: как сделать ремонт под сдачу, который работает на ваш кошелёк
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.