Чувствовала себя ягнёнком на заклании: почему принцесса Диана так и не стала счастливой

Шоу-бизнес

История принцессы Дианы — это не просто сказка о Золушке, ставшей частью королевской семьи. Это трагическая повесть о женщине, чья жизнь, казалось бы, была усыпана розами, но в действительности была полна шипов. Её образ до сих пор вызывает множество вопросов и споров.

Принцесса Диана
Фото: flickr.com by John MacIntyre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принцесса Диана

Диана, икона стиля и любимица публики, вышла замуж за принца Чарльза, наследника британского престола. Этот союз должен был стать воплощением мечты, но обернулся кошмаром. За фасадом счастливой семьи скрывались измены, депрессия и отчаяние.

Почему Диана, зная об отношениях мужа с Камиллой Паркер-Боулз, продолжала оставаться в браке? Была ли она наивной девушкой, ослеплённой мечтой о принце, или же у неё были свои причины терпеть унижения?

До замужества Диана казалась идеальной невестой: аристократическое происхождение, хорошее образование, скромная работа в детском саду, но Чарльз был влюблён в другую — Камиллу, женщину, которую королевская семья не одобряла в качестве супруги принца.

Интересно, что изначально Чарльз ухаживал за старшей сестрой Дианы, однако её неосторожное высказывание в интервью разрушило их отношения. Тогда на горизонте появилась Диана, и, по слухам, её родственники сделали всё возможное, чтобы привлечь внимание принца.

Когда пресса заговорила о новой фаворитке, принц Филипп настоял на помолвке, чтобы защитить честь Дианы. Она получила кольцо с сапфиром и бриллиантами, но, как позже признавалась, чувствовала себя "ягнёнком на заклании".

Некоторые утверждают, что до свадьбы Диана не знала о связи Чарльза и Камиллы, но возможно ли было оставаться в неведении, когда об этом писали все газеты? Или она надеялась, что сможет завоевать сердце принца и затмить его давнюю возлюбленную?

Впоследствии Диана рассказывала о болезненных моментах, произошедших незадолго до свадьбы. Однажды, положив руку на её талию, Чарльз заметил, что она немного поправилась. Эти слова стали для неё настоящим ударом, и с того момента у неё начались проблемы с пищеварением, которые продолжались на протяжении всей подготовки к свадьбе. Каждый раз, когда она испытывала приступы рвоты, ей становилось легче, но она не задумывалась о том, как это отразится на её здоровье. К июлю её фигура изменилась, и она потеряла 15 сантиметров в объёме.

Пока Чарльз находился в туре по Австралии и Новой Зеландии, Диана оставалась дома, сталкиваясь с постоянным вниманием прессы, которая не оставляла её в покое. Переезд в Букингемский дворец только усилил её одиночество: окружающие казались ей холодными и отстранёнными. Когда она провожала принца в аэропорт, слёзы текли по её щекам, и это были не слёзы разлуки, а осознание того, что она оказалась в ловушке. За две недели до свадьбы она обнаружила браслет, который Чарльз собирался подарить Камилле, и это открытие стало для неё настоящим шоком.

Жених не проявлял интереса к ней, находясь в поездке, но как только Камилла заболела, он сразу же отправил ей цветы с подписью, которая напоминала об их тайной связи. Несмотря на приближающуюся свадьбу, его мысли были заняты другой женщиной.

Биографы отмечают, что Диана чувствовала себя жертвой обстоятельств. Она понимала, что её чувства и желания ни для кого не имели значения. Диана осознавала, что её жизнь будет подчинена не только требованиям королевской семьи, но и ожиданиям общества, которое с нетерпением ждало её свадьбы.

С каждым днём приближения к свадьбе давление на Диану возрастало. Она чувствовала, как её личность постепенно растворяется в образе идеальной принцессы, которую от неё ожидали. В то время как её внутренний мир рушился, внешние обстоятельства требовали от неё улыбок и безмятежности. Она пыталась соответствовать образу, который ей навязывали, но внутри неё нарастало чувство безысходности. Возможно, именно это и привело к трагедии, которая до сих пор остаётся одной из главных загадок истории.

Уточнения

Диана принцесса Уэльская  — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
