Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина

Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага сообщила о переносе концерта в Майами за несколько часов до его начала. Отмена шоу связана с состоянием здоровья 39-летней знаменитости, написала она в личном блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Леди Гага

Медики и вокальный тренер артистки рекомендовали ей отказаться от выступления, чтобы избежать необратимых повреждений голосовых связок.

Певица подчеркнула, что приняла это решение с тяжёлым сердцем, осознавая разочарование поклонников. В своем обращении она отметила: "Я больше боюсь потенциальных последствий для моего голоса, чем временных неудобств".

Гага принесла искренние извинения всем, кто планировал посетить шоу, и пообещала максимально быстро опубликовать новое расписание концертов.

Команда артистки уже работает над переносом мероприятия на новые даты. Это решение особенно важно учитывая постоянные живые выступления певицы, которые требуют идеального состояния голосового аппарата.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.

