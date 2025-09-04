Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока
Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете
Эти ошибки сотрудников АЗС превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает
Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса

Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина

1:03
Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага сообщила о переносе концерта в Майами за несколько часов до его начала. Отмена шоу связана с состоянием здоровья 39-летней знаменитости, написала она в личном блоге.

Леди Гага
Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Леди Гага

Медики и вокальный тренер артистки рекомендовали ей отказаться от выступления, чтобы избежать необратимых повреждений голосовых связок.

Певица подчеркнула, что приняла это решение с тяжёлым сердцем, осознавая разочарование поклонников. В своем обращении она отметила: "Я больше боюсь потенциальных последствий для моего голоса, чем временных неудобств".

Гага принесла искренние извинения всем, кто планировал посетить шоу, и пообещала максимально быстро опубликовать новое расписание концертов.

Команда артистки уже работает над переносом мероприятия на новые даты. Это решение особенно важно учитывая постоянные живые выступления певицы, которые требуют идеального состояния голосового аппарата.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.