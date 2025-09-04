Ну не гады? Юрий Лоза поражён хитрой ловушкой, которую мошенники устроили его зрителям

Певец Юрий Лоза в ярости от действий аферистов, которые решили заработать на его честном имени.
Юрий Лоза опубликовал в своём Telegram-канале афишу, анонсирующую выступление легендарных музыкальных коллективов, таких как "Песняры", "Голубые гитары", "Ариель" и другие. Среди прочих имён встречается и имя Юрия Лозы.
"Мошенники не дремлют — они продолжают использовать моё доброе имя в корыстных целях. Мои поклонники мне прислали скриншот рекламы концерта, где я заявлен как участник", — написал Юрий Эдуардович под липовой афишей.
Он заверил, что ничего не знает о заявленном мероприятии. Его испугало то, что его фанаты уже собрались посетить концерт, чтобы получить от него автограф.
"Ну не гады?" — выразил свои эмоции певец.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что остальные артисты тоже могут не знать об анонсированном концерте.
Уточнения
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
