Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной

Актёр Станислав Садальский ужаснулся тому, как выглядит могила коллеги Людмилы Суворкиной, жизнь которой оборвалась трагически.

Актриса Людмила Суворкина

Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фото места захоронения Людмилы Суворкиной. На могиле нет даже креста, а только воткнута табличка с именем артистки. Последнее пристанище знаменитости поросло сухой сорной травой.

"Какой жуткий конец. Преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина", — написал под фото актёр.

Звезда фильмов "Дети Ванюшина", "Недоросль", "Француз", "Жизнь и судьба" Людмила Суворкина погибла в пожаре 5 апреля 2025 года в собственной квартире. У знаменитости был конфликт с сыном, который претендовал на её недвижимость.

По данным журналистов, с коллегами Суворкина отношений не поддерживала.

