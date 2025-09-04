Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский ужаснулся тому, как выглядит могила коллеги Людмилы Суворкиной, жизнь которой оборвалась трагически.

Актриса Людмила Суворкина
Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Людмила Суворкина

Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фото места захоронения Людмилы Суворкиной. На могиле нет даже креста, а только воткнута табличка с именем артистки. Последнее пристанище знаменитости поросло сухой сорной травой.

"Какой жуткий конец. Преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина", — написал под фото актёр.

Звезда фильмов "Дети Ванюшина", "Недоросль", "Француз", "Жизнь и судьба" Людмила Суворкина погибла в пожаре 5 апреля 2025 года в собственной квартире. У знаменитости был конфликт с сыном, который претендовал на её недвижимость.

По данным журналистов, с коллегами Суворкина отношений не поддерживала.

Уточнения

Госуда́рственный академи́ческий Ма́лый теа́тр Росси́и — драматический театр в Москве. Один из старейших театров России, сыгравший выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
