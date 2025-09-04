Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заменяет кардио, качает пресс и укрепляет руки — и всё это без делается спортивного инвентаря
Каждая капля — как машина, падающая с неба: почему насекомые не погибают
Линзованная оптика не прощает экспериментов: единственный безопасный способ поставить светодиоды и не бояться штрафа
Космос заговорил сердцем: сигнал из другой галактики оказался мощнее всего, что мы знали
Роналду стал лицом будущего: как Саудовская Аравия собирается перевернуть туризм
Туман в голове и тяжесть в теле сбивают организм с курса — многие ошибочно принимают это за депрессию
В России стартовала первая программа адаптации казаков — участников специальной военной операции
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас

Скандал Крида и Мизулиной из-за шоу в Лужниках не утихает: в разборки вмешалась Катя Гордон

1:10
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон призналась, что подарок певца Шамана Екатерине Мизулиной оскорбляет её чувства. Вспомнила она и о бывшей супруге Ярослава Дронова.

Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: Инстаграм певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Екатерина Гордон объяснила, что певец Шаман пошатнул её веру в гражданское общество тем, что подарил Екатерине Мизулиной на день рождения партию.

Юрист считает, что популярность Шамана преувеличена. Такие выводы она сделала, изучив цифровые продажи песен артиста.

Деятельность "жалобщиков", по мнению Екатерины, является "схемой общественного абьюза".

"Лучшее, что было в жизни Шамана — его бывшая жена Елена Мартынова, слепившая его из ничего", — написала Гордон в своём Telegram-канале.

Недовольным концертом Егора Крида она посоветовала обратиться за помощью в отдел по защите прав потребителей.

Ранее Екатерина Мизулина выразила опасение, что концерты, подобные шоу Егора Крида, приведут к том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернутся в Россию.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Заменяет кардио, качает пресс и укрепляет руки — и всё это без делается спортивного инвентаря
Каждая капля — как машина, падающая с неба: почему насекомые не погибают
Скандал Крида и Мизулиной из-за шоу в Лужниках не утихает: в разборки вмешалась Катя Гордон
Линзованная оптика не прощает экспериментов: единственный безопасный способ поставить светодиоды и не бояться штрафа
Космос заговорил сердцем: сигнал из другой галактики оказался мощнее всего, что мы знали
Роналду стал лицом будущего: как Саудовская Аравия собирается перевернуть туризм
Туман в голове и тяжесть в теле сбивают организм с курса — многие ошибочно принимают это за депрессию
В России стартовала первая программа адаптации казаков — участников специальной военной операции
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.