Скандал Крида и Мизулиной из-за шоу в Лужниках не утихает: в разборки вмешалась Катя Гордон

Юрист Екатерина Гордон призналась, что подарок певца Шамана Екатерине Мизулиной оскорбляет её чувства. Вспомнила она и о бывшей супруге Ярослава Дронова.

Фото: Инстаграм певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Екатерина Гордон объяснила, что певец Шаман пошатнул её веру в гражданское общество тем, что подарил Екатерине Мизулиной на день рождения партию.

Юрист считает, что популярность Шамана преувеличена. Такие выводы она сделала, изучив цифровые продажи песен артиста.

Деятельность "жалобщиков", по мнению Екатерины, является "схемой общественного абьюза".

"Лучшее, что было в жизни Шамана — его бывшая жена Елена Мартынова, слепившая его из ничего", — написала Гордон в своём Telegram-канале.

Недовольным концертом Егора Крида она посоветовала обратиться за помощью в отдел по защите прав потребителей.

Ранее Екатерина Мизулина выразила опасение, что концерты, подобные шоу Егора Крида, приведут к том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернутся в Россию.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

