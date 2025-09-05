Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Известная певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о непростом старте своей карьеры, когда ее творчество то и дело сталкивалось с многочисленными запретами и цензурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Как передаёт Kp.ru со ссылкой на слова артистки, на протяжении многих лет выступления Долиной вырезали из концертных программ, а сама она была фактически отстранена от значимых мероприятий. Причиной тому — её яркий джазовый стиль и эпатажный образ, непривычные для советской эпохи.

"Меня категорически не принимали наши начальники. Вырезали из всех программ, не подпускали близко к важным концертам. Я очень многое пережила в этом плане. Тут надо просто сохранять волю к победе и никогда не терять надежды. Я знала, что рано или поздно это всё закончится, но эта цензура по отношению ко мне длилась много лет", — высказалась знаменитость.

Несмотря на эти препятствия, певица не теряла веры в себя и свой талант. Она подчеркнула, что в такие моменты крайне важно сохранять уверенность в своих силах и демонстрировать профессионализм.

"Перешагивала через все неудачи, когда меня игнорировали и делали вид, что Ларисы Долиной вообще нет", — резюмировала она.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
