Скала расплакалась: исхудавший Дуэйн Джонсон заговорил о загадочной болезни

53-летний актёр Дуэйн Джонсон, получивший прозвище Скала, посетил Венецианский кинофестиваль и поделился с публикой сокровенным.

Дуэйн Джонсон представил новый биографический фильм "Молотобоец", в котором играет чемпиона UFC Марка Керра. Увидев Джонсона на премьере, внимательные поклонники сразу отметили значительное снижение веса у своего любимца.

Один из фанатов написал в социальных сетях: "Надеюсь, он не болен, потому что выглядит очень худым". Другой пошутил: "Скала превратилась в камешек". Некоторые даже предположили, что такая трансформация связана с предстоящей ролью, хотя полгода назад актёр выглядел идеально здоровым и мускулистым.

Однако в июне этого года Джонсон признался, что уже много лет борется с проблемами пищеварения.

"Я был у врачей, но они не смогли точно определить причину. Я не могу исправить это. Это связано с моим пищеварением", — сказал отец троих детей в шоу Марка Хаймана.

По словам артиста, тесты показали, что некоторые циклы антибиотиков, которые он принимал раньше, повредили слизистую оболочку кишечника. При этом знаменитость уточнил, что чувствует себя хорошо.

Премьера фильма "Молотобоец", где Джонсон играет главную роль вместе с Эмили Блант, прошла успешно. Пятнадцатиминутные аплодисменты стали одними из самых продолжительных на фестивале в этом году.

Фильм рассказывает о победах Керра на ринге и его борьбе с зависимостью и личными демонами. Чтобы в кадре быть похожим на настоящего чемпиона, Джонсон использовал протезы. Подготовка к съёмкам была серьёзной и включала тренировки в спортзале. Работа над лентой завершилась летом 2024 года.

