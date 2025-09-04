С годами только лучше: звёзды Папиных дочек сделали совместное фото впервые за много лет

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрисы из сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева устроили фотосессию. Совместные кадры коллег по цеху появились в личном блоге Карпович.

Фото: Инстаграм Мирославы Карпович by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актрисы Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева

Актриса сопроводила фотографии такими хештегами, как "отчаянные, сочные, с годами только лучше, молодеем, свежи".

Карпович сейчас 39 лет, а Анастасии Сиваевой — 33 года.

Под постом отметился экранный папа актрис Андрей Леонов.

"Красоточки мои", — написал под кадрами актёр.

В продолжении сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева появилась лишь в заключительной серии. Девушка по сценарию повторила судьбу своей матери, вернувшись к детям после побега из дома.

Ранее Лиза Арзамасова устроила провокационную фотосессию с Дарьей Мельниковой после волны хейта.

Уточнения

«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС. Оригинальный российский ситком, авторы идеи — Вячеслав Муругов и Александр Роднянский.

