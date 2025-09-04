С годами только лучше: звёзды Папиных дочек сделали совместное фото впервые за много лет

Актрисы из сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович и Анастасия Сиваева устроили фотосессию. Совместные кадры коллег по цеху появились в личном блоге Карпович.
Актриса сопроводила фотографии такими хештегами, как "отчаянные, сочные, с годами только лучше, молодеем, свежи".
Карпович сейчас 39 лет, а Анастасии Сиваевой — 33 года.
Под постом отметился экранный папа актрис Андрей Леонов.
"Красоточки мои", — написал под кадрами актёр.
В продолжении сериала "Папины дочки" Анастасия Сиваева появилась лишь в заключительной серии. Девушка по сценарию повторила судьбу своей матери, вернувшись к детям после побега из дома.
Ранее Лиза Арзамасова устроила провокационную фотосессию с Дарьей Мельниковой после волны хейта.
Уточнения
«Па́пины до́чки» — российский комедийный телесериал (ситком) производства компаний «Киноконстанта», «КостаФильм» и Yellow, Black and White по заказу СТС. Оригинальный российский ситком, авторы идеи — Вячеслав Муругов и Александр Роднянский.
