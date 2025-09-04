Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной

Певица Ольга Бузова объяснила, почему не считает нападки со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на певца Егора Крида справедливыми. Звезда "Дома-2" вспомнила, что сама не раз оказывалась под прицелом критики.
Ольга Бузова считает, что Егору Криду удалось организовать шоу на высшем уровне. Она отметила, что гордится своим коллегой.
"Вижу какую травлю снова устраивают на популярного артиста. Я подвергалась этому и понимаю, что сейчас чувствует Егор. Это ужасно", — написала звезда в своём Telegram-канале.
Ольга отметила, что после публичных нападок у артистов опускаются руки. Бузова уверена, что аудитория Крида в надёжных руках.
"Там какие-то "защитники ценностей” против поцелуя Егора с девушкой? Я пока летала в Улан-Удэ что-то пропустила? Я за то, чтобы всегда была красивая история любви", — выразила своё мнение знаменитость.
Ольга отметила, что сама танцует на пилоне, в том числе и в своих шоу.
Она считает, что люди устали от негатива со стороны "блюстителей ценностей". Бузова призвала множить любовь, а не ненависть.
Ранее за Егора Крида после претензий главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной заступились Лариса Долина, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Екатерина Гордон.
Уточнения
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
