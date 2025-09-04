Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной

Певица Ольга Бузова объяснила, почему не считает нападки со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на певца Егора Крида справедливыми. Звезда "Дома-2" вспомнила, что сама не раз оказывалась под прицелом критики.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Егор Крид

Ольга Бузова считает, что Егору Криду удалось организовать шоу на высшем уровне. Она отметила, что гордится своим коллегой.

"Вижу какую травлю снова устраивают на популярного артиста. Я подвергалась этому и понимаю, что сейчас чувствует Егор. Это ужасно", — написала звезда в своём Telegram-канале.

Ольга отметила, что после публичных нападок у артистов опускаются руки. Бузова уверена, что аудитория Крида в надёжных руках.

"Там какие-то "защитники ценностей” против поцелуя Егора с девушкой? Я пока летала в Улан-Удэ что-то пропустила? Я за то, чтобы всегда была красивая история любви", — выразила своё мнение знаменитость.

Ольга отметила, что сама танцует на пилоне, в том числе и в своих шоу.

Она считает, что люди устали от негатива со стороны "блюстителей ценностей". Бузова призвала множить любовь, а не ненависть.

Ранее за Егора Крида после претензий главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной заступились Лариса Долина, Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Екатерина Гордон.

