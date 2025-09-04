Дженнифер Энистон ответила на обвинения в пластических операциях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон прервала молчание после подозрений в том, что она прибегла к услугам пластических хирургов.

Актриса Дженнифер Энистон
Фото: Фан-аккаунт Дженнифер Энистон ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Дженнифер Энистон

Актрису Дженнифер Энистон заподозрили в том, что она легла под нож пластического хирурга. По мнению поклонников звезды, операция по восстановлению молодости и красоты закончилась неудачно.

Фанаты 56-летней Энистон считают, что актриса только портит себя, экспериментируя со своей внешностью.

Актриса решила прояснить все недоразумения. Знаменитость заверила, что серьёзных операций не проводила, однако не стала отрицать, что колола некие инъекции. Она назвала это мелкими бьюти-процедурами.

Дженнифер объяснила, что продолжит красить волосы.

"Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх", — заявила актриса.

Ранее Анастасия Волочкова раскритиковала желание 17-летней дочери телеведущей Даны Борисовой делать пластические операции. Балерина предупредила, что природа будет мстить за такое.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
