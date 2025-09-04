Дженнифер Энистон ответила на обвинения в пластических операциях

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон прервала молчание после подозрений в том, что она прибегла к услугам пластических хирургов.

Актрису Дженнифер Энистон заподозрили в том, что она легла под нож пластического хирурга. По мнению поклонников звезды, операция по восстановлению молодости и красоты закончилась неудачно.

Фанаты 56-летней Энистон считают, что актриса только портит себя, экспериментируя со своей внешностью.

Актриса решила прояснить все недоразумения. Знаменитость заверила, что серьёзных операций не проводила, однако не стала отрицать, что колола некие инъекции. Она назвала это мелкими бьюти-процедурами.

Дженнифер объяснила, что продолжит красить волосы.

"Я в хорошем состоянии. Я не собираюсь просто так идти и позволять этим седым волосам взять верх", — заявила актриса.

