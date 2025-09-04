Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хиты китайского автопрома стремительно теряют в цене: Haval и Chery дешевеют быстрее, чем ожидали эксперты
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки
Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом
Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд
Пещеры скрывали этот секрет миллионы лет — теперь его расшифровали в генах
Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной

Хочешь украду? Звезда Слова пацана Минекаев показал, как сохраняет романтику в браке

0:59
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев рассказал, на что он готов ради жены.

Актёр Рузиль Минекаев с женой
Фото: Инстаграм Рузиля Минекаева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Рузиль Минекаев с женой

Рузиль Минекаев опубликовал в социальных сетях серию видео и фото.

26-летний актёр увидел целую стену из ярких разноцветных петуний. Вертикальная клумба впечатлила артиста.

"Хочешь я тебе пару горшков украду?" — шутливо спросил Рузиль у жены, показав себя неисправимым романтиком.

Интернет-пользователи отметили, что Минекаев никак не может выйти из роли малолетней шпаны с воровскими замашками.

Рузиль показал также трогательные кадры с сыном. Озорной папаша не даёт скучать наследнику.

Рузиль Минекаев женат со студенческих времён на актрисе Азизе Бекмановой. Пара воспитывает двухлетнего сына.

Ранее актриса Анна Пересильд отреагировала на видео "Беременна в 16" со своим участием.

Уточнения

Рузи́ль Рами́левич Минека́ев (тат. Рузил Рамил улы Миңнекәев; род. 20 мая 1999, Нурлат, Татарстан) — российский актёр театра, кино и телевидения. Известен в первую очередь благодаря роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями
Серебряное клеймо времени: привычки, крадущие пигмент и превращающие шевелюру в пепел
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток
Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель
Прямые рейсы Москва — Пхеньян: почему КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян
Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.