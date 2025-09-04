Хочешь украду? Звезда Слова пацана Минекаев показал, как сохраняет романтику в браке

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев рассказал, на что он готов ради жены.
Рузиль Минекаев опубликовал в социальных сетях серию видео и фото.
26-летний актёр увидел целую стену из ярких разноцветных петуний. Вертикальная клумба впечатлила артиста.
"Хочешь я тебе пару горшков украду?" — шутливо спросил Рузиль у жены, показав себя неисправимым романтиком.
Интернет-пользователи отметили, что Минекаев никак не может выйти из роли малолетней шпаны с воровскими замашками.
Рузиль показал также трогательные кадры с сыном. Озорной папаша не даёт скучать наследнику.
Рузиль Минекаев женат со студенческих времён на актрисе Азизе Бекмановой. Пара воспитывает двухлетнего сына.
Ранее актриса Анна Пересильд отреагировала на видео "Беременна в 16" со своим участием.
Уточнения
Рузи́ль Рами́левич Минека́ев (тат. Рузил Рамил улы Миңнекәев; род. 20 мая 1999, Нурлат, Татарстан) — российский актёр театра, кино и телевидения. Известен в первую очередь благодаря роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.