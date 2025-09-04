Хочешь украду? Звезда Слова пацана Минекаев показал, как сохраняет романтику в браке

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев рассказал, на что он готов ради жены.

Фото: Инстаграм Рузиля Минекаева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Рузиль Минекаев с женой

Рузиль Минекаев опубликовал в социальных сетях серию видео и фото.

26-летний актёр увидел целую стену из ярких разноцветных петуний. Вертикальная клумба впечатлила артиста.

"Хочешь я тебе пару горшков украду?" — шутливо спросил Рузиль у жены, показав себя неисправимым романтиком.

Интернет-пользователи отметили, что Минекаев никак не может выйти из роли малолетней шпаны с воровскими замашками.

Рузиль показал также трогательные кадры с сыном. Озорной папаша не даёт скучать наследнику.

Рузиль Минекаев женат со студенческих времён на актрисе Азизе Бекмановой. Пара воспитывает двухлетнего сына.

Уточнения

Рузи́ль Рами́левич Минека́ев (тат. Рузил Рамил улы Миңнекәев; род. 20 мая 1999, Нурлат, Татарстан) — российский актёр театра, кино и телевидения. Известен в первую очередь благодаря роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

