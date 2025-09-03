Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина заступилась за Егора Крида, с обвинениями на которого обрушилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной
Певица Лариса Долина

Лариса Долина не стала присоединяться к числу моралистов, которые увидели в номерах Егора Крида в Лужниках покушения на нравственные ценности.

Народная артистка, склонная читать нравоучения молодым артистам, похвалила Егора Крида. Особенно ей понравился совместный номер певца с Филиппом Киркоровым.

"На вкус и цвет товарищей нет. Я высказываю своё собственное мнение. Кто-то со мной согласится, кто-то нет. Но потрясающий номер. Егор Крид мне нравится", — приводит слова Ларисы Долиной "Daily Storm".

Ранее Ксения Собчак поддержала Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
