Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина заступилась за Егора Крида, с обвинениями на которого обрушилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Лариса Долина не стала присоединяться к числу моралистов, которые увидели в номерах Егора Крида в Лужниках покушения на нравственные ценности.

Народная артистка, склонная читать нравоучения молодым артистам, похвалила Егора Крида. Особенно ей понравился совместный номер певца с Филиппом Киркоровым.

"На вкус и цвет товарищей нет. Я высказываю своё собственное мнение. Кто-то со мной согласится, кто-то нет. Но потрясающий номер. Егор Крид мне нравится", — приводит слова Ларисы Долиной "Daily Storm".

Ранее Ксения Собчак поддержала Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной.

