Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономический компас: куда движется ВВП России? Прогнозы Центробанка
Тайная формула идеального гардероба: что нужно учесть до покупки шкафа
Питание во время отпуска: правила, которые действительно работают
Кредитка как капкан: ошибки, которые оборачиваются долгами
Морские хищники объявили охоту на флот: яхты против черно-белых хищников — моряки бьют тревогу
Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы
Кофе против витаминов: три добавки, которые он сводит на нет прямо за завтраком
Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась
Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления

Необычные приёмы Ксении Собчак: как она заставила протестующего сына слушаться

1:13
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, на какие хитрости ей приходится идти, чтобы заставить сына Платона её слушаться. Она поведала, как отговорила наследника идти на 1 сентября в шортах.

Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном
Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак объяснила, что в общении с детьми важным моментом является умение не давить. Она призналась, что её восьмилетний сын иногда бывает вредным и позволяет себе такую форму протеста как крик.

"Например, Платон не хотел идти в школу в костюме и галстуке (видимо отвык на отдыхе). Говорит: "Я в пижаме пойду или в шортах", — написала Ксения в социальных сетях.

Ксения выбрала мудрую тактику. Она разрешила сыну поступить, как ему хочется, отметив, что он будет выделяться на фоне остальных нарядных детей и ему будет некомфортно.

Мальчик заявил, что пойдёт на школьную линейку в шортах, однако через некоторое время сам надел костюм.

"Лицо осталось недовольным, но он сам принял решение. И только это важно", — объяснила Собчак.

Ранее сын Ксении Собчак Платон от актёра Максима Виторгана показал свой инновационный рюкзак.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Садоводство, цветоводство
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Тайная формула идеального гардероба: что нужно учесть до покупки шкафа
Питание во время отпуска: правила, которые действительно работают
Кредитка как капкан: ошибки, которые оборачиваются долгами
Морские хищники объявили охоту на флот: яхты против черно-белых хищников — моряки бьют тревогу
Машина сама выдаёт поломку: простой тест с выбегом показывает скрытые проблемы
Кофе против витаминов: три добавки, которые он сводит на нет прямо за завтраком
Горбуша в России: улов вырос на 60%, но цена не снизилась
Грибная рулетка: эти ошибки могут стоить вам жизни — как избежать отравления
Крылатый лев Венеции: археологи раскрыли неожиданное прошлое венецианского льва
Родителям приготовиться: детский отдых становится испытанием для семейного бюджета в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.