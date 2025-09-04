Необычные приёмы Ксении Собчак: как она заставила протестующего сына слушаться

Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, на какие хитрости ей приходится идти, чтобы заставить сына Платона её слушаться. Она поведала, как отговорила наследника идти на 1 сентября в шортах.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак объяснила, что в общении с детьми важным моментом является умение не давить. Она призналась, что её восьмилетний сын иногда бывает вредным и позволяет себе такую форму протеста как крик.

"Например, Платон не хотел идти в школу в костюме и галстуке (видимо отвык на отдыхе). Говорит: "Я в пижаме пойду или в шортах", — написала Ксения в социальных сетях.

Ксения выбрала мудрую тактику. Она разрешила сыну поступить, как ему хочется, отметив, что он будет выделяться на фоне остальных нарядных детей и ему будет некомфортно.

Мальчик заявил, что пойдёт на школьную линейку в шортах, однако через некоторое время сам надел костюм.

"Лицо осталось недовольным, но он сам принял решение. И только это важно", — объяснила Собчак.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

