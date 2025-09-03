Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скандал с Егором Кридом: Мизулина боится, что Пугачёва с Галкиным* вернутся в Россию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина боится, что скандальные номера Егора Крида приведут к тому, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* приедут в Москву.

Екатерина Мизулина увидела в смелых номерах Егора Крида на концерте в Лужниках провокацию. Она считает, что было совершено поползновение на указ Президента о сохранении традиционных ценностей.

Возлюбленная певца Шамана уверена, что это не первая попытка покуситься на святое.

"Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачёва с Галкиным* в Москве. Вектор вполне понятен", — высказалась Мизулина в своём Telegram-канале.

Ранее Егор Крид выкатил ответные претензии Мизулиной, напомнив ей о публичных поцелуях с Шаманом на глазах у школьников. Отметил он и то, что к разводам в год семьи тоже могут быть претензии. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
