Сказал всё как есть: Собчак поддержала Егора Крида в конфликте с Мизулиной

1:01
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак отметила правоту Егора Крида, который считает, что Екатерина Мизулина — не является образцом нравственных семейных ценностей.

Ксения Собчак встала на сторону Егора Крида, которого раскритиковали за откровенные номера на концерте в Лужниках. В вину артисту поставили его поцелуй с танцовщицей.

Крид в свою очередь напомнил, как Мизулина и певец Шаман целовались на глазах у школьников.

"Браво, Егор Крид! Ответил Мизулиной на её очередной донос по поводу его выступления. И сказал всё как есть — Шаман бросил жену, которая его сделала от и до, ради Мизулиной. В год семьи", — написала Ксения в своём Telegram -канале "Кровавая барыня".

Журналистка похвалила молодого певца за смелость. Мизулину Собчак назвала "барби-роботом".

Ксения считает, что певец Шаман пока не может собрать стадион Лужники.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
