Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные раскрыли формулу долголетия: 5 привычек прибавляют жизни больше, чем гены
Секрет выживания: 5 правил, которые защитят от ботулизма в консервах
Египет открывает двери: российских путешественников ждёт новая медицинская услуга в Египте
Короткие или длинные? Как выбрать идеальную длину штор и не ошибиться
Бьюти-бум: почему все наносят пчелиный яд на лицо и довольны
Простой тест на долголетие: один показатель способен предсказать ваши годы жизни
Больше, чем просто склад: Ozon запускает мега-проект в Якутии
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт

Загадочная жизнь Гафта: как актёр упал в оркестровую яму и получил помощь от жены Ельцина

3:14
Шоу-бизнес

Валентин Гафт, чей 90-летний юбилей недавно отметила театральная общественность, был фигурой противоречивой. Талантливый актёр, создавший незабываемые образы на сцене и экране, он также славился своим острым языком и колкими эпиграммами, адресованными коллегам. Его уход из жизни не прекратил обсуждения его личности, а лишь подогрел интерес к его биографии и творчеству.

Валентин Гафт
Фото: bilet.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Валентин Гафт

Родившийся в Москве в 1935 году, Гафт рос в непростое время. Война рано ворвалась в его жизнь, оставив глубокий след. Театр стал для него отдушиной, местом, где он мог забыть о тяготах реальности. Мечта об актёрской карьере зародилась в нём ещё в школьные годы, и он упорно шёл к своей цели.

Путь к признанию не был усыпан розами. После окончания Школы-студии МХАТ Гафт долго искал своё место в театральном мире, переходя из одного театра в другой. Он работал в театре имени Моссовета, театре Сатиры, на Малой Бронной, в "Ленкоме", но нигде не чувствовал себя по-настоящему своим. Неудачи на сцене, курьёзные случаи и волнение перед именитыми коллегами преследовали его в начале карьеры. Например, однажды во время спектакля он так волновался, что забыл текст и еле передвигался по сцене, а потом и вовсе упал в оркестровую яму вместе с декорациями, которые задел, поднимаясь на сконструированный балкон. Зал хохотал, но Гафту было тяжело пережить такое потрясение.

Переломным моментом стал его приход в "Современник", ставший в дальнейшем его настоящим домом. Всесоюзная слава пришла к Гафту после роли в "Семнадцати мгновениях весны". С этого момента его карьера пошла в гору. Он блистал в самых разных ролях, демонстрируя свой талант перевоплощения. Его игра в фильме "Воры в законе" настолько впечатлила криминальный мир, что он даже получил предложение о покровительстве от одного из авторитетов.

Однако, несмотря на успех и признание, отношения с коллегами у Гафта складывались непросто. Его острый язык и склонность к эпиграммам часто становились причиной обид и конфликтов. Он не боялся критиковать и высмеивать своих товарищей по цеху, что, конечно, не всем нравилось.

Последние годы жизни Валентин Гафт провёл в просторной квартире на Арбате вместе со своей супругой Ольгой Остроумовой. Эту квартиру, ставшую для него символом успеха и признания, Гафт получил благодаря жене Бориса Ельцина, узнавшей, что он жил в тесной однушке. Свою прежнюю квартиру он продал Николаю Цискаридзе. Также у актёра была дача в Подмосковье.

Память о Валентине Гафте живёт в его ролях, в его стихах и эпиграммах, в воспоминаниях коллег и зрителей. Он был сложной и противоречивой личностью, но, безусловно, одним из самых ярких и талантливых актёров своего поколения. Об этом пишет "Царьград".

Уточнения

Валенти́н Ио́сифович Гафт (2 сентября 1935, Москва — 12 декабря 2020, Жаворонки, Московская область) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, поэт, писатель; народный артист РСФСР (1984).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт
Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ
Острый перец оказался тайным союзником стройности: жгучая специя против жировых ловушек
Уголь в косметике: чёрная магия, которая работает без побочных эффектов
Селфи на работе может стоить карьеры: почему фото грозит увольнением
Худший аэропорт Европы заставляет терять время и чемоданы: 34 тысячи жалоб за год
Это уже не просто спорткар: гибридный Porsche 911 Turbo обещает разорвать и трек, и рынок
Таймер бессонницы внутри вас: 7 пугающих причин, почему каждую ночь глаза открываются в одно и то же время
Царские замашки Диброва: ведущий рассуждает о прислуге, но его прошлое хранит тайну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.