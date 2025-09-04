Загадочная жизнь Гафта: как актёр упал в оркестровую яму и получил помощь от жены Ельцина

Валентин Гафт, чей 90-летний юбилей недавно отметила театральная общественность, был фигурой противоречивой. Талантливый актёр, создавший незабываемые образы на сцене и экране, он также славился своим острым языком и колкими эпиграммами, адресованными коллегам. Его уход из жизни не прекратил обсуждения его личности, а лишь подогрел интерес к его биографии и творчеству.

Фото: bilet.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Валентин Гафт

Родившийся в Москве в 1935 году, Гафт рос в непростое время. Война рано ворвалась в его жизнь, оставив глубокий след. Театр стал для него отдушиной, местом, где он мог забыть о тяготах реальности. Мечта об актёрской карьере зародилась в нём ещё в школьные годы, и он упорно шёл к своей цели.

Путь к признанию не был усыпан розами. После окончания Школы-студии МХАТ Гафт долго искал своё место в театральном мире, переходя из одного театра в другой. Он работал в театре имени Моссовета, театре Сатиры, на Малой Бронной, в "Ленкоме", но нигде не чувствовал себя по-настоящему своим. Неудачи на сцене, курьёзные случаи и волнение перед именитыми коллегами преследовали его в начале карьеры. Например, однажды во время спектакля он так волновался, что забыл текст и еле передвигался по сцене, а потом и вовсе упал в оркестровую яму вместе с декорациями, которые задел, поднимаясь на сконструированный балкон. Зал хохотал, но Гафту было тяжело пережить такое потрясение.

Переломным моментом стал его приход в "Современник", ставший в дальнейшем его настоящим домом. Всесоюзная слава пришла к Гафту после роли в "Семнадцати мгновениях весны". С этого момента его карьера пошла в гору. Он блистал в самых разных ролях, демонстрируя свой талант перевоплощения. Его игра в фильме "Воры в законе" настолько впечатлила криминальный мир, что он даже получил предложение о покровительстве от одного из авторитетов.

Однако, несмотря на успех и признание, отношения с коллегами у Гафта складывались непросто. Его острый язык и склонность к эпиграммам часто становились причиной обид и конфликтов. Он не боялся критиковать и высмеивать своих товарищей по цеху, что, конечно, не всем нравилось.

Последние годы жизни Валентин Гафт провёл в просторной квартире на Арбате вместе со своей супругой Ольгой Остроумовой. Эту квартиру, ставшую для него символом успеха и признания, Гафт получил благодаря жене Бориса Ельцина, узнавшей, что он жил в тесной однушке. Свою прежнюю квартиру он продал Николаю Цискаридзе. Также у актёра была дача в Подмосковье.

Память о Валентине Гафте живёт в его ролях, в его стихах и эпиграммах, в воспоминаниях коллег и зрителей. Он был сложной и противоречивой личностью, но, безусловно, одним из самых ярких и талантливых актёров своего поколения. Об этом пишет "Царьград".

