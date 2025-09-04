Царские замашки Диброва: ведущий рассуждает о прислуге, но его прошлое хранит тайну

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров не раз подчёркивал в различных интервью свой высокий статус и богатство. Так, однажды телеведущий заявил, что он не бобыль, поэтому у него есть прислуга и шофёр, который отвозит его детей в школу и потом забирает домой.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Также Дибров высказывал мнение о том, что настоящие мужчины не должны покупать носки дешевле 300 рублей. Кроме того, шоумен, живущий на Рублёвке, не стеснялся говорить о том, что эта территория доступна только "избранным".

Автор Telegram-канала "Вера в курсе" удивляется, откуда в Диброве столько высокомерия, ведь он сам когда-то был "простым смертным".

"Дибров, рассуждающий о прислуге и кухарках, рос в общежитии. Маленький Дима мылся в общем душе, а его мама готовила обед и ужин на общей кухне. Казалось бы, откуда такие царские замашки?" — пишет ведущая светской хроники.

Об этом сообщает "Царьград".

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
