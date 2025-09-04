Эротика в разгар СВО: Мизулина обрушилась на Крида — почему юрист усомнился в её правоте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

После скандального концерта певца Егора Крида, во время которого он исполнил эротический номер и поцеловался с одной из своих танцовщиц, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение. Она заявила, что будет жаловаться на Крида в правоохранительные органы. Кроме того, она высказала мнение о том, что подобные зрелища неуместны в разгар СВО. Егор не стал молчать и упрекнул Мизулину в том, что она увела певца Шамана от жены и целовалась с ним на глазах у школьников.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Егор Крид

Юрист Юрий Капштык разобрал ситуацию. Он обратил внимание на то, что Мизулина только угрожает Криду и при этом не спешит на него жаловаться. Также он отметил, что Екатерина напрасно затронула тему СВО, поскольку одно событие не связано с другим.

"На мой взгляд, не совсем корректно, оценивая концерт, который является развлекательным мероприятием, упоминать и сравнивать его с тем, что продолжается СВО. Это некрасиво. На мой взгляд, если сравнивать, то с какой-то аналогией. В конце концов, люди шли не на камерный концерт, где все будут во фраках сидеть на стульях и играть на виолончели. Все прекрасно понимали, что это эстрада", — приводит слова юриста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Он отметил, что на эстраде нет единых норм относительно нарядов и всего, что происходит на сцене, поэтому можно сказать, что Крид не сделал ничего предосудительного. Также Капштык обратил внимание на то, что родители, которые были с детьми на концерте и которые, по словам Мизулиной, слали ей гневные письма о Криде, поступают лицемерно, являясь поклонниками этого певца и осознанно беря с собой на концерт детей.

По словам специалиста, конфликт Мизулиной и Крида очень похож на PR-акцию, поскольку они оба взрослые люди и прекрасно понимают, что за их перепалкой наблюдает вся страна.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза, Пензенская область, Россия) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
