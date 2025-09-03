Тайны светской жизни: как на самом деле относятся к Виктории Боне в российском шоу-бизнесе

Шоу-бизнес

В разгар лета 2025 года светская жизнь была взбудоражена громким конфликтом между спутницей певца Григория Лепса Авророй Кибой и блогером Викторией Боней. Причиной напряжённости стали высказывания Бони относительно финансового положения семьи Кибы. Аврора не оставила эти слова без ответа, выступив с публичной критикой в адрес Виктории и намекнув на её связи с влиятельными мужчинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Ситуацию прокомментировал продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием "Страсти". Он предположил, что корни конфликта кроются в конкуренции между двумя публичными персонами. По мнению Дворцова, Виктория Боня пользуется уважением в мире шоу-бизнеса и не имеет проблем с репутацией.

"Две девочки — конкурентки. Что одна светская львица, что другая. Виктория является рукопожатной, и её никто не избегает на светских мероприятиях. К Боне хорошо относятся, у неё хорошая репутация", — высказался Дворцов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на проживание за границей с дочерью, Виктория Боня активно поддерживает свою карьеру в России. В частности, она регулярно приезжает на родину для участия в различных мероприятиях. Продюсер заверил, что знаменитость востребована у российских заказчиков.

"Корпоративы у неё есть, но что по цене — не знаю. Известно лишь то, что сильно ценники не гнёт. Она пользуется спросом в России, несмотря на жизнь за рубежом. К ней хорошо идут рекламодатели", — резюмировал Сергей.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

