Нож в спину: дочь Даны Борисовой предала огласке коварный план матери

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксёнова выразила глубокую обиду на свою мать. Полина утверждает, что знаменитая мама активно препятствует её карьерным начинаниям.

Эти откровения Полина доверила своему отцу в личной переписке, которую впоследствии опубликовала в своём блоге. Девушка рассказала, что мать обзванивала ведущие телеканалы, ставя условие: если они хотят сохранить хорошие отношения с ней, то не должны сотрудничать с Полиной.

По словам наследницы Борисовой, телеведущей приятно считать лишь своей собственной заслугой любой успех дочери. В связи с этим Полина высказалась, что "офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички". Девушка уверена, что смогла бы добиться успеха самостоятельно, даже если бы её родство с Борисовой не было известно.

"У меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать. У меня вся жизнь под откос из-за её воспитания в целом. Детства не было, поэтому кидаюсь на всех — друзья, парни. Потому что меня не любили никогда", — поделилась Полина своими переживаниями с отцом.

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

