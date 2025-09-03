Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова

В 2023 году певица и телеведущая Ольга Бузова, известная своей эксцентричностью, удивила поклонников неожиданным заявлением о финансировании строительства православного храма в Новой Адыгее. Певица даже поделилась "репортажем" со стройки, где продемонстрировала именные купола и выразила гордость за свой вклад в это дело.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

"Ну что, вот наша церковь, которую мы строим. Вот именные купола. Почти всё уже готово. Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в Новой Адыгее. Сегодня впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад делаю. От избытка сердца глаза глаголят. Осталось совсем немного. С божьей помощью скоро закончим", — сообщала тогда Бузова в своих соцсетях.

В тот день она была в коротком красном платье и с платком на голове. Знаменитость делилась своими размышлениями о том, что истинное богатство заключается не в материальных вещах, а в молитвах за тебя.

После публикации видео к настоятелю храма начали обращаться люди с вопросами о вкладе певицы, однако отец Дионисий предпочёл не раскрывать детали, подчёркивая, что не вправе разглашать информацию о тех, кто помогает.

С тех пор в социальных сетях Бузовой не было никаких упоминаний о строительстве храма. Спустя два года выяснилось, что она прекратила финансирование стройматериалов. Отец Дионисий сообщил, что храм не достроен, но нижний предел функционирует, и службы продолжаются. Он отметил, что процесс строительства идет, но пожертвований стало меньше.

"Ольга Бузова помогала нам. Спасибо ей за это огромное, но это всё приостановилось. Сейчас пока у неё нет такой возможности. Звёзды, они как — сегодня загораются, завтра тухнут, но, возможно, когда у неё будет положение лучше, она продолжит помогать. Всё равно она внесла свою помощь", — приводит слова священника kp.ru.

