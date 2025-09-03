Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Пустая теплица напоминает кладбище — именно здесь рождается урожай: простые шаги перед холодами
Красная икра не исчезнет с российских прилавков: теперь вылов рекордный
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Эко-дом: деревянная отделка создаст здоровый микроклимат и сэкономит ваши деньги
От Рима до Афин: какие аэропорты Европы стали лидерами в 2025 году
Метка, которую вы не видите: как одежда превращается в инструмент слежки
Хватит стоять в планке: это упражнение не сжигает жир, а только тратит ваше время
Попкорн в печенье? Американский рецепт превращает привычный десерт в хрустящий сюрприз

Издёвки продолжаются: комики колко подшутили над мужем Бородиной в шоу Звёзды

1:02
Шоу-бизнес

Юмористы из телепроекта "Звёзды" сделали объектом своей шутки супруга телеведущей Ксении Бородиной, блогера Николая Сердюкова.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Николаю Сердюкову сильно достаётся от общественности. Публика не устаёт высмеивать удачную женитьбу малоизвестного блогера.

Не упустили случая пошутить над избранником Бородиной и комики с канала НТВ.

— Я вообще считаю, надо мыслить позитивней. Начинается новая, красивая, беззаботная жизнь.
— Как у мужа Ксении Бородиной? — гласит издёвка юмористов.

Заканчивается острота тем, что настолько погрузиться в беззаботную жизнь у них не получится, так как им всё равно придётся чем-то заниматься.

Шутку оценила сидящая в жюри проекта ведущая "Натальной карты" Олеся Иванченко. До этого в одном из выпусков своего шоу она уже отмечала, что Бородину могут привлекать токсичные отношения.

Ранее Ксения Бородина познакомила Николая Сердюкова с отчимом-итальянцем.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Издёвки продолжаются: комики колко подшутили над мужем Бородиной в шоу Звёзды
Таблетка, которая стирает детали воспоминаний: тайная цена удобного предохранения
Как зумеры выбирают работу: результаты исследования вас удивят
Stellantis снова оказался в центре скандала: новый массовый отзыв автомобилей в США
Яблоки живут дольше зимы: простой приём, который продлевает им жизнь до весны
Угонщики работают быстрее секундомера: какие устройства реально задержат их
Ночной холодильный зов: почему аппетит просыпается ровно тогда, когда пора спать
Трагедия в овощном отсеке: как обычный конденсат лишает вас хрустящего салата
Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.