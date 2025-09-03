Издёвки продолжаются: комики колко подшутили над мужем Бородиной в шоу Звёзды

Шоу-бизнес

Юмористы из телепроекта "Звёзды" сделали объектом своей шутки супруга телеведущей Ксении Бородиной, блогера Николая Сердюкова.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Николаю Сердюкову сильно достаётся от общественности. Публика не устаёт высмеивать удачную женитьбу малоизвестного блогера.

Не упустили случая пошутить над избранником Бородиной и комики с канала НТВ.

— Я вообще считаю, надо мыслить позитивней. Начинается новая, красивая, беззаботная жизнь.

— Как у мужа Ксении Бородиной? — гласит издёвка юмористов.

Заканчивается острота тем, что настолько погрузиться в беззаботную жизнь у них не получится, так как им всё равно придётся чем-то заниматься.

Шутку оценила сидящая в жюри проекта ведущая "Натальной карты" Олеся Иванченко. До этого в одном из выпусков своего шоу она уже отмечала, что Бородину могут привлекать токсичные отношения.

Ранее Ксения Бородина познакомила Николая Сердюкова с отчимом-итальянцем.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

