Издёвки продолжаются: комики колко подшутили над мужем Бородиной в шоу Звёзды

Юмористы из телепроекта "Звёзды" сделали объектом своей шутки супруга телеведущей Ксении Бородиной, блогера Николая Сердюкова.
Николаю Сердюкову сильно достаётся от общественности. Публика не устаёт высмеивать удачную женитьбу малоизвестного блогера.
Не упустили случая пошутить над избранником Бородиной и комики с канала НТВ.
— Я вообще считаю, надо мыслить позитивней. Начинается новая, красивая, беззаботная жизнь.
— Как у мужа Ксении Бородиной? — гласит издёвка юмористов.
Заканчивается острота тем, что настолько погрузиться в беззаботную жизнь у них не получится, так как им всё равно придётся чем-то заниматься.
Шутку оценила сидящая в жюри проекта ведущая "Натальной карты" Олеся Иванченко. До этого в одном из выпусков своего шоу она уже отмечала, что Бородину могут привлекать токсичные отношения.
Ранее Ксения Бородина познакомила Николая Сердюкова с отчимом-итальянцем.
Уточнения
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.