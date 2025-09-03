Лариса Гузеева топлес: смелый пост 66-летней актрисы взбудоражил поклонников

66-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева вспомнила, о чём мечтала в 30-летнем возрасте.

Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях пикантную фотографию. На снимке звезда "Жестокого романса" запечатлена топлес. Бюст актриса прикрывает руками. Из одежды на ней — только верёвочка на шее.

"Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колёсах, десять детей и быть счастливой", — написала под снимком телеведущая.

Армия поклонников Гузеевой принялась осыпать знаменитость комплиментами.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что ретуширует свои фотографии перед публикацией. Звезда шоу "Давай поженимся!" объяснила, что после фильтров на фото нравится себе гораздо больше.

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).

