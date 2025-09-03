Развелись, но загадка осталась: экс-жена Ефремова метко осадила журналистов

Знаменитый актёр Михаил Ефремов развёлся со звукорежиссёром Софьей Кругликовой, с которой он прожил 23 года. Эта новость стала одной из главных тем дня, однако Кругликова решительно дала понять, что не намерена удовлетворять чужое любопытство.
"Я не стану это комментировать, до свидания", — ответила бывшая жена Ефремова на вопрос журналистов NEWS.ru.
Адвокат Ефремова Юрий Падалко в беседе с тем же изданием заявил, что пока не будет говорить что-либо на тему развода артиста, однако опровергать эту новость он не стал. Сообщается, что за несколько месяцев до сегодняшнего дня Ефремов и Кругликова уже стали друг для друга чужими людьми. Сейчас изменилось лишь то, что их развод наконец-то стал официальным.
Уточнения
Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).
