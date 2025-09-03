Развелись, но загадка осталась: экс-жена Ефремова метко осадила журналистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:51
Шоу-бизнес

Знаменитый актёр Михаил Ефремов развёлся со звукорежиссёром Софьей Кругликовой, с которой он прожил 23 года. Эта новость стала одной из главных тем дня, однако Кругликова решительно дала понять, что не намерена удовлетворять чужое любопытство.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Ефремов

"Я не стану это комментировать, до свидания", — ответила бывшая жена Ефремова на вопрос журналистов NEWS.ru.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко в беседе с тем же изданием заявил, что пока не будет говорить что-либо на тему развода артиста, однако опровергать эту новость он не стал. Сообщается, что за несколько месяцев до сегодняшнего дня Ефремов и Кругликова уже стали друг для друга чужими людьми. Сейчас изменилось лишь то, что их развод наконец-то стал официальным.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
