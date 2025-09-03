Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лариса Лужина в гневе: новое поколение без фантазии задумало ремейк Вертикали

Шоу-бизнес

Актриса Лариса Лужина резко осудила намерение создать новую версию культового советского кинофильма "Вертикаль".

Сегодня отечественное сообщество кинематографистов активно увлекается съёмкой обновленных версий известных картин прошлого.

Так, современные режиссеры успели переснять такие знаменитые фильмы, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Бриллиантовая рука", "Приключения Буратино", "Чебурашка" и "Летучий корабль".

Заслуженная артистка РСФСР Лариса Лужина открыто выразила свою позицию по поводу возможного появления ремейка картины "Вертикаль".

"Обязательно снимать ремейк? Неужели у современных сценаристов нет фантазии? Как будто нет никакого материала. Придумайте что-то свое!" — цитирует слова звезды издание "Абзац".

Знаменитый советский художественный фильм "Вертикаль", снятый в 1967 году режиссерами Станиславом Говорухиным и Борисом Дуровым, рассказывает историю группы альпинистов, рискнувших подняться на вершину горы Ор-Тау. Основные роли исполняли выдающиеся актёры Владимир Высоцкий и сама Лариса Лужина.

Недавно появились слухи о возможных съёмках ремейка другого известного советского шедевра — ленты "Земля Санникова".

Ранее Мария Шукшина раскритиковала фильм "Небриллиантовая рука"

«Вертика́ль» — советский художественный фильм на тему альпинизма, дипломная работа режиссёров Станислава Говорухина и Бориса Дурова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
