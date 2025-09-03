Скандал с Димой Масленниковым: задолженность в 2 миллиона угрожает его счетам

Телеведущий и блогер Дима Масленников попал под прицел специалистов налоговой службы.
Счета Димы Масленникова могут быть заблокированы из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой.
Как сообщает издание "Постньюс", за Масленниковым числится долг в размере 2 млн 83 тыс. руб. Такая сумма накопилась из-за неуплаты обязательных взносов по статусу индивидуального предпринимателя. Деятельность ИП связана с распространением рекламы в социальных сетях.
Если блогер не выплатит задолженность, то налоговая служба может заморозить его счета.
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков тоже невнимательно следит за своими выплатами. У певца находили долги в размере более 1 млн рублей. Артист уже погасил свои долги.
Ранее сообщалось, что у жениха дочери Любови Успенской имеются долги.
Уточнения
Дми́трий Андре́евич (Ди́ма) Ма́сленников (род. 21 декабря 1994, Усть-Катав, Челябинская область) — российский видеоблогер, сталкер, музыкант, автор-исполнитель, ресторатор (в прошлом), телеведущий.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?