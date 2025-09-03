Из трёх ингредиентов: назван рецепт любимого бутерброда Джорджа Харрисона

Журналисты узнали о необычных гастрономических предпочтениях экс-участника группы The Beatles Джорджа Харрисона.

Фото: Фан-аккаунт Джорджа Харрисона ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Музыкант Джордж Харрисон

Как сообщает издание Foodrepublic, Джордж Харрисон обожал бутерброд из трёх ингредиентов. О любви музыканта к этому сэндвичу упоминается, например, в записи песни The Beatles "While My Guitar Gently Weeps" (1968).

Речь идёт о бутерброде с мармитом (коричневая паста с ярким вкусом и запахом, очень солёная, насыщена "пятым вкусом" — умами. — Прим. ред.), салатом и сыром.

Примечательно, что в детстве артист любил традиционную английскую кухню, где нередко используется мясо. Однако впоследствии музыкант перешел на вегетарианский рацион. В 1965 году Харрисон заявил, что ненавидит идею убийства животных и находит мясные диеты нездоровыми и противоестественными.

Проводя много времени в Индии, Харрисон, вероятно, ценил и местную кухню. Среди его любимых индийских блюд были карри из цветной капусты с коричневым рисом, чечевичный карри, самосы и бирьяни с овощами.

