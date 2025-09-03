Из трёх ингредиентов: назван рецепт любимого бутерброда Джорджа Харрисона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Шоу-бизнес

Журналисты узнали о необычных гастрономических предпочтениях экс-участника группы The Beatles Джорджа Харрисона.

Музыкант Джордж Харрисон
Фото: Фан-аккаунт Джорджа Харрисона ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Музыкант Джордж Харрисон

Как сообщает издание Foodrepublic, Джордж Харрисон обожал бутерброд из трёх ингредиентов. О любви музыканта к этому сэндвичу упоминается, например, в записи песни The Beatles "While My Guitar Gently Weeps" (1968). 

Речь идёт о бутерброде с мармитом (коричневая паста с ярким вкусом и запахом, очень солёная, насыщена "пятым вкусом" — умами. — Прим. ред.), салатом и сыром. 

Примечательно, что в детстве артист любил традиционную английскую кухню, где нередко используется мясо. Однако впоследствии музыкант перешел на вегетарианский рацион. В 1965 году Харрисон заявил, что ненавидит идею убийства животных и находит мясные диеты нездоровыми и противоестественными.

Проводя много времени в Индии, Харрисон, вероятно, ценил и местную кухню. Среди его любимых индийских блюд были карри из цветной капусты с коричневым рисом, чечевичный карри, самосы и бирьяни с овощами.

Уточнения

Джордж Ха́ррисон (англ. George Harrison; 25 февраля 1943[…], 12 Arnold Grove, Ланкашир — 29 ноября 2001[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
