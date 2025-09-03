Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналист Ксения Собчак обратила внимание на то, как похорошела глава маркетплейса Wildberries Татьяна Ким после развода.

Глава Wildberries Татьяна Ким
Фото: Телеграм-канал Татьяны Ким by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глава Wildberries Татьяна Ким

Ксения Собчак прокомментировала новую фотосессию владелицы Wildberries Татьяны Ким. 

"Как же круто последний год изменил главную бизнес-леди нашей страны", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка оценила идею Ким надеть на ПМЭФ обувь с принтом из мультфильма "Ведьмина служба доставки".

Собчак назвала фотосессию Татьяны деловой, но в то же время женственной. Особенно ей понравилось фото бизнесвумен в белом кимоно.

"Оно прям вау!" — выразила своё восхищение Ксения.

Ранее Владислав Бакальчук высказался об официальном разводе с Татьяной Ким.

Уточнения

Татья́на Влади́мировна Ким (до 2024 года, во время замужества, — Бакальчу́к; род. 16 октября 1975, Грозный) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
