Обувь с принтом и кимоно: Собчак оценила преображение главы Wildberries Ким

Журналист Ксения Собчак обратила внимание на то, как похорошела глава маркетплейса Wildberries Татьяна Ким после развода.
Ксения Собчак прокомментировала новую фотосессию владелицы Wildberries Татьяны Ким.
"Как же круто последний год изменил главную бизнес-леди нашей страны", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка оценила идею Ким надеть на ПМЭФ обувь с принтом из мультфильма "Ведьмина служба доставки".
Собчак назвала фотосессию Татьяны деловой, но в то же время женственной. Особенно ей понравилось фото бизнесвумен в белом кимоно.
"Оно прям вау!" — выразила своё восхищение Ксения.
Ранее Владислав Бакальчук высказался об официальном разводе с Татьяной Ким.
Уточнения
Татья́на Влади́мировна Ким (до 2024 года, во время замужества, — Бакальчу́к; род. 16 октября 1975, Грозный) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
