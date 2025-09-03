Стальная свадьба: вдова Юдашкина поздравила дочку с 11-летней годовщиной брака

Вдова модельера Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине в знаменательный день.

Фото: Инстаграм Марины Юдашкиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вдова и дочь модельера Валентина Юдашкина

Марина Юдашкина опубликовала в социальных сетях снимки, на которых её единственная дочь Галина запечатлена в день свадьбы. На другом снимке Галина уже позирует с мужем и тремя детьми.

"Дорогие Галочка и Пётр! Поздравляю с Днём Свадьбы! 11 лет! Стальная свадьба! Будьте счастливы!" — написала под фото Марина.

Галина замужем за Петром Максаковым, внуком легендарной актрисы Людмилы Максаковой.

Весной 2016 года у Галины и Петра родился сын. Мальчика назвали в честь прадеда Петра — советского посла в США Анатолия Добрынина. В марте 2018 года у супругов появился на свет сын Аркадий. В июле 2022 года Галина родила дочь, которую назвали двойным именем Агата-Ариелла.

Наследники модельера проживают в США.

Уточнения

Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, дизайнер, кутюрье, телеведущий и главный редактор.

