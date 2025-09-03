Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности

1:04
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон оценила свою внешность и объяснила, что красота — не главный её козырь в жизни.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: Инстаграм Екатерины Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон рассказала, что её внешность нравится гримёрам, так как они могут нарисовать ей какое угодно лицо.

В детстве, по словам Екатерины, у неё были комплексы из-за белых ресниц и носа, который "тянется к югу".

Теперь же переживания по поводу внешних данных Екатерина оставила в прошлом. По её признанию, она позволяет себе ходить без косметики, накрутив на голове "гульку".

Однако лишний вес, по словам знаменитости, всё ещё может её расстроить.

"Презираю на себе жир, это правда… а в остальном… принимаю себя альбиносом, стареющей Пфайфер и недоделанной Кэмерон Диас", — написала Гордон в социальных сетях.

Гордон отметила, что внешние данные — это лишь одна из карт в её колоде.

Екатерина поведала, что в честь своего 45-летия она намеревается сделать из себя гламурную блондинку.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
