Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности

Юрист Екатерина Гордон оценила свою внешность и объяснила, что красота — не главный её козырь в жизни.
Екатерина Гордон рассказала, что её внешность нравится гримёрам, так как они могут нарисовать ей какое угодно лицо.
В детстве, по словам Екатерины, у неё были комплексы из-за белых ресниц и носа, который "тянется к югу".
Теперь же переживания по поводу внешних данных Екатерина оставила в прошлом. По её признанию, она позволяет себе ходить без косметики, накрутив на голове "гульку".
Однако лишний вес, по словам знаменитости, всё ещё может её расстроить.
"Презираю на себе жир, это правда… а в остальном… принимаю себя альбиносом, стареющей Пфайфер и недоделанной Кэмерон Диас", — написала Гордон в социальных сетях.
Гордон отметила, что внешние данные — это лишь одна из карт в её колоде.
Екатерина поведала, что в честь своего 45-летия она намеревается сделать из себя гламурную блондинку.
Уточнения
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
