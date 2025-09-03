Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос

Блогер Мария Погребняк перечислила процедуры, которые помогают ей сохранять молодость и красоту.
Мария Погребняк объяснила, что прикладывает немало усилий, чтобы её кожа лица и волосы были здоровыми.
"Мне сейчас очень нравится моё лицо!" — объяснила блогер.
Многодетная мать рассказала, что делает пилинг, а от пигментации использует крем с ретинолом 9%.
"А теперь крутое комбо для супер тона лица: тулиевый лазер+BBL. После процедуры все закрываем экзосомами и через неделю делаем биоревитализацию!" — рассказала Мария.
Звезда интернета поведала, что регулярно сдает анализы крови на содержание белка и железа. Рассказала она и о приёме витаминов.
"Я пью рыбий жир, витамин D, витамин C. Колю раз в шесть месяцев внутримышечно, цинк, магний", — поделилась секретами Мария.
Отдельно она пьёт комплекс витаминов для волос, приобретённый в Турции в клинике по пересадке волос.
Ранее сообщалось, что Мария Погребняк стремительно теряет вес.
Уточнения
Экзосомы — микроскопические внеклеточные везикулы (пузырьки) диаметром 30—100 нанометров, выделяемые в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.
